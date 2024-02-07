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рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 16:45  •  18203 просмотра

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россия якобы использовала свою гиперзвуковую ракету "Циркон" во время ракетной атаки на Киев 7 февраля, сообщает Defense Express. Однако данная информация пока официально не подтверждена.

Во время ракетной атаки 7 февраля рф, вероятно, попыталась для поражения целей в Киеве использовать свою "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 "Циркон". Как пишет Defense Express, на это указывают фото, которые появились в сети с сообщениями о ее сбивании, передает УНН.

Детали

По данным Defense Express, в частности на одном из обломков присутствует маркировка "3М22", что соответствует именно этой ракете.

"Учитывая то, что эти обломки "привязаны" к месту падения ракеты в Днепровском районе и вряд ли ЛЭП была целью "Циркона", то ее все же подбили. В то же время в сводке Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет значатся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах официально, в рамках информирования об угрозах, в 07:46 сообщали о приближении скоростной ракеты на Киев.

Defense Express пообщался с собственными источниками для уточнения. И по полученной информации, фрагментация ракеты достаточно сильная и это значительно усложняет ее идентификацию. На это накладывается мало информации по ЗМ22 "Циркон", которая не демонстрировалась публично.

Как отмечает Defense Express, статус этой ракеты у рф неопределенный и она, то объявляется принятой на вооружение, в потом оказывается, что соответствующего приказа нет.

Но, как стало известно, Defense Express, обломки которые были найдены сегодня соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года и в отношении которой также было сделано предположение, что это был "Циркон". Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не впервые.

Относительно ЗМ22 "Циркон", то Defense Express напоминает, что в рф ее называют "гиперзвуковой", хотя, скорее всего, она, как и Х-47 "Кинжал" является твердотопливной ракетой, то есть просто разгоняется до значительной скорости, якобы до 9 Махов. Дальность ее пуска чаще фигурирует в пределах 600 км, хотя порой декларируется и 1000 км.

Отметим, что пока данные о том, что рф атаковала Киев именно ракетой "Циркон" официально не подтверждены.

Добавим

На объектах в столице Украины, пострадавших в результате утреннего ракетного удара рф, сегодня работали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина были изъяты отдельные обломки, которые имеют маркировку и особые характеристики.

 "Проводится осмотр разрушений, фиксация всех обстоятельств и сбор частей и обломков российских ракет для их дальнейшей идентификации и анализа. Отдельные найденные объекты исследований по факту этой ночной атаки имеют маркировку и особые характеристики. Это поможет оперативно исследовать и предоставить правоохранительным органам всю возможную информацию", - рассказал Рувин.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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рф, ймовріно, використала гіперзвуковий "Циркон" для удару по Києву - Defense Express
Russian Federation probably used hypersonic Zircon to strike Kyiv - Defense Express
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рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

россия якобы использовала свою гиперзвуковую ракету "Циркон" во время ракетной атаки на Киев 7 февраля, сообщает Defense Express. Однако данная информация пока официально не подтверждена.

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