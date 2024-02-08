Партизаны выяснили, где россияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  136915 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  168524 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  222624 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  244524 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  228561 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  250495 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  255214 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209831 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Партизаны выяснили, где россияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами

Украинские партизаны обнаружили местонахождение российских военных кораблей, которые участвуют в массированных ракетных атаках на Украину.

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Партизаны выяснили, где россияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами

Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.

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Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Украина за полгода увеличила производство дронов в 10 раз - СМИ

За последние полгода Украина увеличила производство беспилотников в десять раз.

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Украина за полгода увеличила производство дронов в 10 раз - СМИ

"Мы должны сделать все возможное, чтобы россия не победила": Шольц призывает к солидарности относительно помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к дальнейшей солидарности между США и Европой для поддержки Украины и недопущения победы россии в ее агрессии, заявив, что последствия неспособности остановить рф и путина ухудшат глобальную безопасность.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы россия не победила": Шольц призывает к солидарности относительно помощи Украине

Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других

Disney и Epic Games будут сотрудничать над созданием новой интерактивной игровой вселенной в Fortnite, основанной на историях и персонажах известных франшиз.

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Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других

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Согласно докладу Human Rights Watch, по меньшей мере 8 000 человек погибли в Мариуполе в период с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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В Мариуполе погибло по меньшей мере 8 тыс. человек из-за вторжения рф с марта 2022 года по февраль 2023 года - HRW

В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб подросток: что известно

Подросток погиб в результате взрыва неизвестного предмета в квартире девятиэтажного дома в Киеве, который вызвал пожар.

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В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб подросток: что известно

Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине

Президент США Байден резко раскритиковал республиканцев за блокирование двухпартийного соглашения по границе и пакета внешней помощи, который предусматривал увеличение финансирования для Украины и Израиля, обвинив бывшего президента Трампа в угрозах законодателям.

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Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине

Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

В результате российских атак были повреждены теплосети в Николаеве, в результате чего 9 домов остались без тепла, а 82 домохозяйства - без электроэнергии.

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Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго

На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству

Оккупанты на Луганщине раздают мужчинам российские паспорта и повестки, а также открывают центр, где будут обучать молодежь пророссийскому блогерству.

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На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству