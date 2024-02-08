Партизаны выяснили, где россияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами
Украинские партизаны обнаружили местонахождение российских военных кораблей, которые участвуют в массированных ракетных атаках на Украину.
Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии
Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.
Украина за полгода увеличила производство дронов в 10 раз - СМИ
За последние полгода Украина увеличила производство беспилотников в десять раз.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы россия не победила": Шольц призывает к солидарности относительно помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к дальнейшей солидарности между США и Европой для поддержки Украины и недопущения победы россии в ее агрессии, заявив, что последствия неспособности остановить рф и путина ухудшат глобальную безопасность.
Disney и Epic Games создадут новую игровую вселенную на основе историй из фильмов Marvel, Star Wars, Avatar и других
Disney и Epic Games будут сотрудничать над созданием новой интерактивной игровой вселенной в Fortnite, основанной на историях и персонажах известных франшиз.
В Мариуполе погибло по меньшей мере 8 тыс. человек из-за вторжения рф с марта 2022 года по февраль 2023 года - HRW
Согласно докладу Human Rights Watch, по меньшей мере 8 000 человек погибли в Мариуполе в период с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб подросток: что известно
Подросток погиб в результате взрыва неизвестного предмета в квартире девятиэтажного дома в Киеве, который вызвал пожар.
Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине
Президент США Байден резко раскритиковал республиканцев за блокирование двухпартийного соглашения по границе и пакета внешней помощи, который предусматривал увеличение финансирования для Украины и Израиля, обвинив бывшего президента Трампа в угрозах законодателям.
Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго
В результате российских атак были повреждены теплосети в Николаеве, в результате чего 9 домов остались без тепла, а 82 домохозяйства - без электроэнергии.
На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству
Оккупанты на Луганщине раздают мужчинам российские паспорта и повестки, а также открывают центр, где будут обучать молодежь пророссийскому блогерству.