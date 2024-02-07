На Львівщині знайшли за 400 метрів від будинків уламки ракети, яка не здетонувала
Київ • УНН
Фрагменти ракети, що не здетонувала під час російської атаки, були знайдені за 400 метрів від житлових будинків у селі в Стрийському районі Львівської області.
Уламки ракети, яка не здетонувала під час атаки рф, виявили за 400 метрів від житлових будинків у Стрийському районі Львівської області. На місце виїхали вибухотехніки. Про це повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала
Він зазначив, що це та ракета, яку підбили сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки, додав Козицький.
Очільник ОВА також закликав жителів у разі знаходження подібних "знахідок" у жодному разі не підходити до них, а тим паче – не торкатись.
Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках необхідно негайно телефонувати у поліцію за номером 102.
Доповнення
Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників. Окупанти застосували ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Атака рф на Львівщину: пожежу на промисловому об'єкті загасили, люди не постраждали - ОВА07.02.24, 10:26 • 51662 перегляди