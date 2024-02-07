Атака рф на Львівщину: пожежу на промисловому об'єкті загасили, люди не постраждали - ОВА
Київ • УНН
Промисловий об'єкт у Дрогобичі зазнав російського удару, але пожежу, що виникла, вдалося загасити, ніхто не постраждав.
У Львівській області загасили пожежу, яка виникла через влучання у промисловий об'єкт під час ранкового удару армії рф. Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Про це повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Близько 09:30 пожежу на промисловому обʼєкті у Дрогобичі загасили. Люди не постраждали. Інформація ще доповнюється
За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені дах на площі 500 м.кв. та автомобіль-сміттєвоз.
Раніше УНН повідомляв про влучання у промисловий об'єкт у Дрогобичі. Також сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі.