Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которыми пользуются российские военнослужащие, базирующиеся на военном аэродроме Новофедоровка. Об этом сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Движение сообщает, что его агенты провели разведку склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые находятся на службе военного аэродрома Новофедоровка.

Отмечается, что также координаты складов: 45.097788, 33.576868; 45.085652, 33.577283

Также партизаны сообщили, что территория хорошо охраняется, а по периметру расставлено множество камер слежения.

Напомним,

Украинские партизаны разведали место расположения РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома. Также агенты обнаружили ремонтную базу и место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное.

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