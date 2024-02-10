Партизани виявили в окупованому Криму РЛС ворога та стоянку військової техніки

Українські партизани розвідали РЛС ворога "Противник-ГЕ", яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Також агенти виявили ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

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В ході розвідки району агент нашого руху виявив радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Станція виявляє повітряні цілі та передає інформацію на ППО, яке прикриває аеродром. Раніше це не рятувало окупантів від прильотів на згаданому об'єкті - зазначають в русі.

Станція розташована за координатами: 45.6934554, 34.3966575.

Також біля станції агенти "АТЕШ" виявили ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове.

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