Партизани виявили в окупованому Криму РЛС ворога та стоянку військової техніки
Київ • УНН
Українські партизани розвідали РЛС ворога “Противник-ГЕ”, яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому
Українські партизани розвідали РЛС ворога "Противник-ГЕ", яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Також агенти виявили ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.
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В ході розвідки району агент нашого руху виявив радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", яка знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Станція виявляє повітряні цілі та передає інформацію на ППО, яке прикриває аеродром. Раніше це не рятувало окупантів від прильотів на згаданому об'єкті
Станція розташована за координатами: 45.6934554, 34.3966575.
Також біля станції агенти "АТЕШ" виявили ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепове.
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