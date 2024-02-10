Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники

Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома. Также агенты обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное. Об этом сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

В ходе разведки района агент нашего движения обнаружил радиолокационную станцию "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома. Станция обнаруживает воздушные цели и передает информацию на ПВО, которое прикрывает аэродром. Ранее это не спасало оккупантов от прилетов на упомянутом объекте - отмечают в движении.

Станция расположена по координатам: 45.6934554, 34.3966575.

Также возле станции агенты "АТЕШ" обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное.

Напомним

Украинские партизаны разведали склады боеприпасов черноморского флота россии в Сакском районе Крыма.