Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники
Киев • УНН
Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома.
Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома. Также агенты обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное. Об этом сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
В ходе разведки района агент нашего движения обнаружил радиолокационную станцию "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома. Станция обнаруживает воздушные цели и передает информацию на ПВО, которое прикрывает аэродром. Ранее это не спасало оккупантов от прилетов на упомянутом объекте
Станция расположена по координатам: 45.6934554, 34.3966575.
Также возле станции агенты "АТЕШ" обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники в населенном пункте Новостепное.
Напомним
Украинские партизаны разведали склады боеприпасов черноморского флота россии в Сакском районе Крыма.
Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники
Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома.
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