Українські партизани розвідали склади боєприпасів російських військ в окупованому Криму

Українські партизани розвідали склади боєприпасів чорноморського флоту росії в Сакському районі Криму. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

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Зокрема, партизанам вдалось дослідити склади 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району.

Територія велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими. Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів. Координати об'єкта: 45.321388, 33.660943 - резюмували представники руху "АТЕШ".

"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії

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В "АТЕШ" відзначили, що росіяни розділяють скупчення боєприпасів. Окрім того, партизани зафіксували, як окупанти вантажать з цього складу боєприпаси та везуть їх до інших військових частин.

Нагадаємо

Партизани з'ясували, що військові кораблі рф, з яких окупанти обстрілюють Україну, тримають у бухті Новоросійська.