Українські партизани розвідали склади боєприпасів російських військ в окупованому Криму
Київ • УНН
Партизани провели розвідку російських складів боєприпасів в окупованому Криму і виявили, що вони ділять боєприпаси і перевозять їх в інші військові частини.
Українські партизани розвідали склади боєприпасів чорноморського флоту росії в Сакському районі Криму. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Зокрема, партизанам вдалось дослідити склади 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району.
Територія велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими. Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів. Координати об'єкта: 45.321388, 33.660943
"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії16.01.24, 11:17 • 29430 переглядiв
Доповнення
В "АТЕШ" відзначили, що росіяни розділяють скупчення боєприпасів. Окрім того, партизани зафіксували, як окупанти вантажать з цього складу боєприпаси та везуть їх до інших військових частин.
Нагадаємо
Партизани з'ясували, що військові кораблі рф, з яких окупанти обстрілюють Україну, тримають у бухті Новоросійська.