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"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії

"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії

Київ • УНН

 • 29430 перегляди

російські окупанти готуються до боїв в окупованому районі Євпаторії в Криму, посилюючи свою оборону додатковими фортифікаційними спорудами. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це у Telegram повідомив партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

"АТЕШ" фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що партизани "АТЕШ" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі.

Зводяться:

  • Вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;
  • Довготривалі вогневі точки (ДОТ);
  • Секретні позиції;
  • "зуби дракона" з дротом.Фортифікації будуються навколо міста та його меж.

Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, партизани руху"АТЕШ" проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки.

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Ольга Розгон

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