"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії

російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це у Telegram повідомив партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

"АТЕШ" фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що партизани "АТЕШ" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі.

Зводяться:

Вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;

Довготривалі вогневі точки (ДОТ);

Секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.Фортифікації будуються навколо міста та його меж.

Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, партизани руху"АТЕШ" проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки.

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