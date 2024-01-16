"АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії
Київ • УНН
російські окупанти готуються до боїв в окупованому районі Євпаторії в Криму, посилюючи свою оборону додатковими фортифікаційними спорудами. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це у Telegram повідомив партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
"АТЕШ" фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії,
Деталі
Зазначається, що партизани "АТЕШ" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі.
Зводяться:
- Вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;
- Довготривалі вогневі точки (ДОТ);
- Секретні позиції;
- "зуби дракона" з дротом.Фортифікації будуються навколо міста та його меж.
Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, партизани руху"АТЕШ" проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки.
Партизани "АТЕШ" анонсували диверсії на російські ПКС11.01.24, 20:31 • 30952 перегляди