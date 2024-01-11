АТЕШ провели розвідку на аеродромі в Євпаторії, де окупанти ремонтують літаки
Київ • УНН
Агенти АТЕШ провели успішну розвідку на євпаторійському аеродромі, виявивши відремонтовані літаки та ракетний комплекс.
Партизани руху проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки. Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.
Наш агент проник на аеродром окупантів у Євпаторії та успішно провів розвідку. Було виявлено: ЗРПК 96К6 "Панцир", кілька літаків Бе-12 та Ан-12,
Деталі
За наявною інформацією на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також встановлено відсутність постійної охорони всієї території.
Координати: 45.217859, 33.391138
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