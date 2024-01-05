На тлі масштабних втрат на фронті росіяни перекидають нові сили до окупованого Криму - АТЕШ

На тлі масштабних втрат окупантів на фронті російське командування перекидає нові сили до окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

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Партизани зафіксували російську військову техніку в окупованому Джанкої та повідомили про збільшення кількості ворожих сил у місті.

Наші агенти виявили бронеавтомобіль "Витязь" на вокзалі в Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах. І кількість тих, хто прибуває, тільки збільшується