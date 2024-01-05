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На тлі масштабних втрат на фронті росіяни перекидають нові сили до окупованого Криму - АТЕШ

На тлі масштабних втрат на фронті росіяни перекидають нові сили до окупованого Криму - АТЕШ

Київ • УНН

 • 24828 перегляди

російське командування перекидає нові сили до окупованого Криму на тлі значних втрат на полі бою.

На тлі масштабних втрат окупантів на фронті російське командування перекидає нові сили до окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі 

Партизани зафіксували російську військову техніку в окупованому Джанкої та повідомили про збільшення кількості ворожих сил у місті.

Наші агенти виявили бронеавтомобіль "Витязь" на вокзалі в Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах. І кількість тих, хто прибуває, тільки збільшується

- резюмували кримські партизани.

В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС03.01.24, 10:47 • 30821 перегляд

У "АТЕШ" наголошують, що це лише підтверджує інформацію про втрати рф на  фронті. Разом з тим представники підпільного руху з'ясували, що окупаційні війська встановили додаткову вогневу точку на виїзді з Джанкоя.

Нагадаємо

 4 січня, в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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