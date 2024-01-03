В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС

Партизанський рух виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.

Наш агент виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Що характерно, саме цей комплекс спеціалізується на виявленні малорозмірних та малопомітних цілей,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх військових та техніки від безпілотників. На щастя, наші агенти діють інакше і вжиті заходи рашистів будуть марні.

Зазначається, що усю інформацію було давно передано Силам оборони України.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в тамбовській області росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами.

В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ