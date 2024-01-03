В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС
Київ • УНН
Партизани АТЕШ виявили в Криму російський радар "Небо-М", який має вирішальне значення для виявлення цілей на висоті.
Партизанський рух виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.
Наш агент виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Що характерно, саме цей комплекс спеціалізується на виявленні малорозмірних та малопомітних цілей,
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Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх військових та техніки від безпілотників. На щастя, наші агенти діють інакше і вжиті заходи рашистів будуть марні.
Зазначається, що усю інформацію було давно передано Силам оборони України.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в тамбовській області росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами.
В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд