В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС

ukenru
29 березня, 17:57 • 173012 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 217885 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 193845 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 230920 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 202471 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 166409 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 167421 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153558 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 447741 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173703 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 124744 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 124805 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 95834 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 117666 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 59601 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 300319 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 447739 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 493534 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 497266 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 402598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 95834 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 217884 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 149395 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142303 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115077 перегляди
Актуальне
В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС

В окупованому Криму партизани АТЕШ знайшли розташування російської РЛС

Київ • УНН

 • 30821 перегляди

Партизани АТЕШ виявили в Криму російський радар "Небо-М", який має вирішальне значення для виявлення цілей на висоті.

Партизанський рух виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.

Наш агент виявив радіолокаційний комплекс окупантів у Гагарінському районі Севастополя. Ймовірно, це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М "Небо-М". Що характерно, саме цей комплекс спеціалізується на виявленні малорозмірних та малопомітних цілей,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх військових та техніки від безпілотників. На щастя, наші агенти діють інакше і вжиті заходи рашистів будуть марні.

Image

Зазначається, що усю інформацію було давно передано Силам оборони України.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в тамбовській області росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами.

В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25