Партизани Атеш проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області Росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами, передає УНН.

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За його словами, підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків Су і безпілотних літальних апаратів, компоненти направляють в Москву і Татарстан.

Агент заявляє, що підприємство локалізувало ряд компонентів для військових потреб після візиту китайської делегації в травні 2023 року.

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Дані щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах підпільники передали українським захисникам.