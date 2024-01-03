Партизани Атеш проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії
Київ • УНН
Партизани "Атешу" проникли на російський авіаційно-ракетний завод і передали українським захисникам дані про виробництво та складські запаси.
Партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області Росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами, передає УНН.
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За його словами, підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків Су і безпілотних літальних апаратів, компоненти направляють в Москву і Татарстан.
Агент заявляє, що підприємство локалізувало ряд компонентів для військових потреб після візиту китайської делегації в травні 2023 року.
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Дані щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах підпільники передали українським захисникам.
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