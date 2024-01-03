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Партизани Атеш проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Партизани Атеш проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Київ • УНН

 • 37937 перегляди

Партизани "Атешу" проникли на російський авіаційно-ракетний завод і передали українським захисникам дані про виробництво та складські запаси.

Партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області Росії. У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами, передає УНН.

Деталі

За його словами, підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків Су і безпілотних літальних апаратів, компоненти направляють в Москву і Татарстан.

Агент заявляє, що підприємство локалізувало ряд компонентів для військових потреб після візиту китайської делегації в травні 2023 року.

АТЕШ: результати обстрілу військових об'єктів у Криму в ніч з 25 на 26 грудня26.12.23, 15:09 • 30948 переглядiв

Дані щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах підпільники передали українським захисникам.

Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари по території РФ. Тому готуємось до феєрверка. Розплата буде

наголосили у русі.
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