На фоне масштабных потерь на фронте россияне перебрасывают новые силы в оккупированный Крым - АТЕШ

На фоне масштабных потерь оккупантов на фронте российское командование перебрасывает новые силы в оккупированный Крым. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Партизаны зафиксировали российскую военную технику в оккупированном Джанкое и сообщили об увеличении количества вражеских сил в городе.

Наши агенты обнаружили бронеавтомобиль "Витязь" на вокзале в Джанкое. Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах. И количество прибывающих только увеличивается - резюмировали крымские партизаны.

В оккупированном Крыму партизаны АТЕШ нашли расположение российской РЛС

В "АТЕШ" отмечают, что это лишь подтверждает информацию о потерях рф на фронте. Вместе с тем представители подпольного движения выяснили, что оккупационные войска установили дополнительную огневую точку на выезде из Джанкоя.

Напомним,

4 января, в результате воздушной атаки на оккупированный Крым Вооруженные силы Украины поразили пункт соединения российских оккупационных войск.