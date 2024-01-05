На фоне масштабных потерь на фронте россияне перебрасывают новые силы в оккупированный Крым - АТЕШ
российское командование перебрасывает новые силы в оккупированный Крым на фоне значительных потерь на поле боя.
Умеров обсудил нарушение ракетой рф воздушного пространства Польши с министром обороны страны
Министры обороны Украины и Польши обсудили нарушение российской ракетой воздушного пространства Польши и поддержку региональной безопасности Украины.
Поражен пункт управления, враг перебрасывает ПВО из Евпатории: в Атэш рассказали о последствиях удара ВСУ по Крыму
Удар Украины по воинской части в Крыму вывел из строя центр управления связью, связанный с кремлем и координирующий противовоздушную оборону.
Дети-сироты из приемных семей Сумской области отправились на отдых в Турцию
33 ребенка-сироты из Сумской области едут отдыхать в Турции. Поездка организована по инициативе первых леди Турции и Украины.
Утром на Хмельнитчине сбили три "шахеды"
Украинские военные сбили 3 вражеских беспилотника в Хмельницкой области; о жертвах и повреждениях инфраструктуры не сообщается.
В определенном виде дамба точно нужна - Кубраков о дискуссиях о необходимости восстановления Каховской ГЭС
Вице-премьер-министр Украины Кубраков говорит, что Каховская дамба в той или иной форме нужна, на фоне дискуссий о ее восстановлении.
Ели консервы, черствый хлеб и шоколад: американский журналист рассказал, как проходили на Банковой первые дни после полномасштабного вторжения рф
Американский журналист Саймон Шустер подробно описал первые дни полномасштабного вторжения на Банковой, где украинские чиновники продолжали работать в аскетических условиях.
ГУР провело спецоперацию в белгородской области, атакован взводный опорный пункт россиян
Украинская разведка провела спецоперацию в белгородской области, заминировав дорогу и поразив опорный пункт рф, нанеся врагу потери.
Год работы в условиях тяжелых вызовов: Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года
Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года.
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
Экс-депутат Шепелев нанес 345 млн грн убытков из-за преступлений, включая государственную измену и заказные убийства.