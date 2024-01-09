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Агенти "АТЕШ" проникли в російський ракетний центр

Агенти "АТЕШ" проникли в російський ракетний центр

Київ • УНН

 • 32027 перегляди

Бойовики АТЕШ проникли в ключовий російський центр попередження про ракетний напад, отримали секретну інформацію і передали її українським військам.

Партизани "АТЕШ" працюють у головному центрі попередження про ракетний напад у Московській області в селі Тимоново. Про це вони повідомили на своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Наш агент тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново, Московської області. Цей центр попереджає про пуск на рф ракет, насамперед ядерних. А також він відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО. 

- ідеться в повідомленні "АТЕШ".

Деталі

Згідно з даними "АТЕШ", їхній агент уже покинув територію РФ, тому в нас з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у цій військовій частині.

Партизани також повідомили, що їхнє джерело здобуло інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у рф. "АТЕШ" стверджують, що тепер знають уразливості російських радіомереж і вже поділилися цією інформацією з Силами оборони України.

"Ці дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону противника і демілітаризувати російську армію. Злочинна війна має закінчитися перемогою України", - впевнені партизани.

"АТЕШ" також неоднозначно натякнули на те, що незабаром варто чекати на новини з Тимонового.

"Наша діяльність у цьому військовому підрозділі не закінчилася. Агент залишив свою спадщину, яка дасть про себе знати...", - пообіцяли в "АТЕШ".

У росії ще один дрон влучив біля одного з підприємств в місті орел09.01.2024, 15:02 • 26066 переглядiв

Нагадаємо

Раніше "АТЕШ" заявили про свою присутність у лавах російських морських піхотинців. Зокрема партизани повідомили, що партизани засіли у 810 бригаді морської піхоти міста Севастополя, в тимчасово окупованому Криму.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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