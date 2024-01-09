Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр

Партизаны "АТЕШ" работают в главном центре предупреждения о ракетном нападении в Московской области в деревне Тимоново. Об этом они сообщили на своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Наш агент долгое время служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в деревне Тимоново, московской области. Этот центр предупреждает о пуске на рф ракет, в первую очередь ядерных. А также он отслеживает пуски российских ракет, как боевых, так и учебных. После чего выдает целеуказание собственной системе ПВО. – сказано в сообщении "АТЕШ".

Детали

Согласно с данными "АТЕШ" их агент уже покинул территорию рф, потому у нас появилась возможность безопасно сообщить о деятельности в данной воинской части.

Партизаны также сообщили, что их источник добыл информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в рф. "АТЕШ" утверждают, что теперь знают уязвимости россиских радиосетей и уже поделились этой информацией с Силами обороны Украины.

"Эти данные продолжают помогать обходить противовоздушную оборону противника и демилитаризировать российскую армию. Преступная война должна окончиться победой Украины", – уверенны партизаны.

"АТЕШ" также неоднозначно намекнули на то, что в скором времени стоит ждать новостей из Тимоново.

"Наша деятельность в данном воинском подразделении не окончилась. Агент оставил свое наследие, которое даст о себе знать...", – пообещали в "АТЕШ".

В россии еще один дрон попал возле одного из предприятий в городе орел

Напомним

Ранее "АТЕШ" заявили о своём присутствие в рядах российских морских пехотинцев. В частности партизаны сообщили что партизаны засели в 810 бригаде морской пехоты города Севастополя, во временно оккупированном Крыму.