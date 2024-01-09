Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр
Боевики АТЕШ проникли в ключевой российский центр предупреждения о ракетном нападении, получили секретную информацию и передали ее украинским войскам.
"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора
АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.
Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры
Российские беспилотники повредили дом культуры и жилые дома в Краснополье Сумской области. О пострадавших не сообщается.
Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР
россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.
Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с послом Катара вопрос возвращения депортированных детей, военнопленных и гражданских лиц из россии. Катар помогает Украине в репатриации своих граждан.
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп
Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует
Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.
У заместителя министра обороны Умерова появилась новая советница: что известно
Богдана Яровая, председатель общественной организации, была назначена советником заместителя министра обороны Украины.
Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии
Зеленский и премьер-министр Бельгии де Кру обсудили разблокирование помощи ЕС и усиление противовоздушной обороны Украины. Они также сосредоточились на интеграции Украины в ЕС и мирных усилиях.
Залужный планировал наступление на Запорожском направлении, но США не поддержали эту идею - СМИ
Украинский военный руководитель запланировал наступление на Запорожье в 2022 году, чтобы отрезать Крым, но США призвали сосредоточиться на Херсоне.