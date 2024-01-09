В россии еще один дрон попал возле одного из предприятий в городе орел

В рф сообщают о еще одном дроне-камикадзе, который ударил возле одного из предприятий в маслозаводском переулке в орле. Вследствие атак БПЛА якобы пострадали три человека, пишут росСМИ, сообщает УНН.

Еще один дрон-камикадзе рухнул возле ФГУ "Мостовое Дорожное предприятие" в маслозаводском переулке в орле - пишут росСМИ.

Отмечается, что в результате атак БПЛА якобы пострадали три человека.

Ранее

российские паблики писали, что в городе орел в рф дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы. Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго".