У рф повідомляють про дрон-камікадзе, що влетів у резервуар нафтобази в місті орел
Київ • УНН
Безпілотник-камікадзе, за повідомленнями, влетів у резервуар нафтобази в орлі, росія
У місті орел у рф дрон-камікадзе, як повідомляють російські пабліки, влетів у резервуар на території нафтобази, пише УНН.
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Як пише телеграм-канал 112 з посиланням на джерело, "дрон-камікадзе влетів у резервуар на території нафтобази "Орелнафтопродукт" у місті орел". І зазначає, що "попередньо, після атаки спалаху не було".
Тим часом телеграм-канал Baza пише, що "дрон-камікадзе спробував атакувати територію нафтобази "Орелнафтопродукт" на вулиці Семінарській у місті орел". "Також очевидці повідомляють про ще одного безпілотника, який летить над областю у бік міста", - зазначає телеграм-канал.
Інформації щодо постраждалих немає.
Як зазначає телеграм-канал "112", другий дрон-камікадзе нібито "атакував" місто орел. "Цього разу удар припав по "Ореленерго", - ідеться у повідомленні.
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