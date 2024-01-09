В рф сообщают о дроне-камикадзе, влетевшем в резервуар нефтебазы в городе орел
Беспилотник-камикадзе, по сообщениям, влетел в резервуар нефтебазы в орле, россия.
Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны
Министерство обороны разрывает контракты с фирмами, связанными с подозреваемым во взяточничестве бизнесменом Гринкевичем.
В МХП донорами стали почти 1000 работников: донации помогут спасти 2933 жизней
Сотрудники МХП сдают донорскую кровь, которая спасает жизни.
Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА
Бомба с российского самолета, сброшенная на Рубежное, остается не обезвреженной; из-за угрозы взрыва оккупанты отключили подачу света, газа и воды.
Звезда телесериала "Фауда" Идана Амеди тяжело ранен в секторе Газа
Израильский актер Идан Амеди, который стал в ряды ЦАХАЛа после 7 октября, резервист, был серьезно ранен в Газе.
Вражеская атака на Киев 29 декабря: количество погибших возросло до 33 человек
Российский ракетный удар по Киеву 29 декабря унес жизни 33 человек.
Макрон назначил премьером 34-летнего министра Атталя. Он стал самым молодым главой правительства Франции
Президент Макрон назначил 34-летнего Габриэля Аттала самым молодым премьер-министром Франции, сменив на этом посту Элизабет Борн.
Базовые противоэпидемические нормы: в Минздраве объяснили, кому и когда следует надевать маску
В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам о базовых противоэпидемических и профилактических нормах, которые действуют в стране несмотря на отмену общенационального карантина.
В кремле оставили "без комментариев" заявление США о применении россией против Украины ракет из КНДР
кремль отказался комментировать заявления США о том, что россия выпустила северокорейские ракеты по Украине.
В россии задержали гражданина США по обвинению в хранении наркотиков - СМИ
Гражданину США Роберту Вудленду грозит до 20 лет заключения в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.