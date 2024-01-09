В рф сообщают о дроне-камикадзе, влетевшем в резервуар нефтебазы в городе орел

В городе орел в рф дрон-камикадзе, как сообщают российские паблики, влетел в резервуар на территории нефтебазы, пишет УНН.

Детали

Как пишет телеграм-канал "112" со ссылкой на источник, "дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе орел". И отмечает, что "предварительно, после атаки возгорания не последовало".

Между тем телеграмм-канал Baza пишет, что "дрон-камикадзе попытался атаковать территорию нефтебазы "Орелнефтепродукт" на улице Семинарской в городе орел". "Также очевидцы сообщают о еще одном беспилотнике, который летит над областью в сторону города", - отмечает телеграм-канал.

Информации о пострадавших нет.

Как отмечает телеграм-канал "112", второй дрон-камикадзе якобы "атаковал" город орел. "На этот раз удар пришелся по "Орелэнерго"", - говорится в сообщении.

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