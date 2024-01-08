В бэлгороде "расцвёл хлопок": минобороны рф утверждает, что их атаковали из РСЗО "Вампир"

В российском белгороде якобы сбили 10 ракет пущенных с реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Об этом сообщили в минобороны рф, передаёт УНН.

21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. – написало российское силовое ведомство.

Детали

По данным местных властей три человека были травмированы осколками от сбитых снарядов. И их госпитализировали. В тоже время тамошний губернатор Гладков заявил, что российская система ПВО сбила 10 воздушных целей ещё на подлете к городу.

Впрочем, от сбитых "на подлёте к городу" снарядов повыносило окна в двух многоэтажках. Кроме того, сообщается, что осколками повреждены несколько автомобилей в городе.

Местные паблики сообщают, что в частности прилетело в районе Сити Молла. Осколками посекло автомобиль припаркованный на обочине.