У бєлгороді "розквітла бавовна": міноборони рф стверджує, що їх атакували з РСЗВ "Вампір"

У російському бєлгороді нібито збили 10 ракет пущених з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Про це повідомили в міноборони рф, передає УНН.

21.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено над Бєлгородською областю. - написало російське силове відомство.

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За даними місцевої влади, три людини були травмовані осколками від збитих снарядів. І їх госпіталізували. Водночас тамтешній губернатор Гладков заявив, що російська система ППО збила 10 повітряних цілей ще на підльоті до міста.

Утім, від збитих "на підльоті до міста" снарядів повиносило вікна у двох багатоповерхівках. Крім того, повідомляється, що осколками пошкоджено кілька автомобілів у місті.

Місцеві пабліки повідомляють, що зокрема прилетіло в районі Сіті Молла. Осколками посікло автомобіль припаркований на узбіччі.