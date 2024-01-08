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У бєлгороді "розквітла бавовна": міноборони рф стверджує, що їх атакували з РСЗВ "Вампір"

Київ • УНН

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Російська сторона заявляє, що збила 10 ракет із пускової установки "Вампір" над Бєлгородом, унаслідок чого 3 людини дістали поранення і було завдано матеріальних збитків.

У російському бєлгороді нібито збили 10 ракет пущених з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Про це повідомили в міноборони рф, передає УНН.

21.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено над Бєлгородською областю.

- написало російське силове відомство.

Деталі

За даними місцевої влади, три людини були травмовані осколками від збитих снарядів. І їх госпіталізували. Водночас тамтешній губернатор Гладков заявив, що російська система ППО збила 10 повітряних цілей ще на підльоті до міста.

Утім, від збитих "на підльоті до міста" снарядів повиносило вікна у двох багатоповерхівках. Крім того, повідомляється, що  осколками пошкоджено кілька автомобілів у місті.

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Місцеві пабліки повідомляють, що зокрема прилетіло в районі Сіті Молла. Осколками посікло автомобіль припаркований на узбіччі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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