У росії ще один дрон влучив біля одного з підприємств в місті орел

У рф повідомляють про ще один дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі. Внаслідок атак БПЛА нібито постраждали три людини, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.

Ще один дрон-камікадзе звалився біля ФДУ "Мостове Дорожнє підприємство" в маслозаводському провулку в орлі - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що внаслідок атак БПЛА буцімто постраждали три людини.

Раніше

російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази. Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго".