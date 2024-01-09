У росії ще один дрон влучив біля одного з підприємств в місті орел
Київ • УНН
Безпілотник-камікадзе завдав удару біля підприємства в орлі, росія
У рф повідомляють про ще один дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі. Внаслідок атак БПЛА нібито постраждали три людини, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.
Ще один дрон-камікадзе звалився біля ФДУ "Мостове Дорожнє підприємство" в маслозаводському провулку в орлі
Зазначається, що внаслідок атак БПЛА буцімто постраждали три людини.
Раніше
російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази. Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго".