АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты
Агенты АТЕШ провели успешную разведку на евпаторийском аэродроме, обнаружив отремонтированные самолеты и ракетный комплекс.
Оккупанты вторые сутки подряд активно наносят авиаудары на Таврическом направлении - Тарнавский
Российские войска усилили воздушные удары на Таврическом направлении, совершив 35 воздушных вылетов; украинские войска удерживают свои позиции.
На Лимано-Купянском направлении минус 50 единиц техники рф, количество атак врага возвращается на уровень, как до похолодания - Фитьо
Украинские войска уничтожили 50 единиц вражеской техники на Лимано-Купянском направлении; количество атак со стороны противника возросло до уровня, предшествовавшего похолоданию.
Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму
Спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар повредил российскую военную базу в оккупированном Крыму, в 120 км от линии фронта.
Двое боевиков, которые подвергали пыткам более полутысячи человек в застенках на Харьковщине, получили подозрения
Двух боевиков полиция обвинила в пытках более 500 человек в застенке в Харьковской области, которой они руководили вместе с российскими военными.
На должность президента Евросовета может претендовать президент Румынии - Bloomberg
Президент Румынии Клаус Йоханнис стремится стать следующим президентом Европейского Совета, отмечает Bloomberg.
Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку, из-за ударов в области повреждены дома и лицей
Российские войска утром мощно обстреляли Авдеевку, из-за атаки рф в Донецкой области за прошедшие сутки повреждены жилые дома и лицей.
С начала вторжения почти 900 человек пострадало из-за взрывоопасных предметов: погибло 14 детей
887 человек получили ранения и 14 детей погибли от взрывных устройств в Украине; 755 тыс. устройств было обезврежено.
Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины: тяжелые ранения получили гражданские жители населенных пунктов
Гражданское население Херсонской области получило ранения в результате интенсивных российских обстрелов, одной женщине пришлось ампутировать ногу.
Иранская баллистика - это новый вызов для Украины и сигнал для наших партнеров - Игнат
Потенциальные поставки Ираном баллистических ракет в россию создают новые угрозы для Украины, призывая партнеров предоставить Киеву современное вооружение.