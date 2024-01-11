АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты

Партизаны движения проникли и провели разведку на аэродроме во временно оккупированной Евпатории, где российские захватчики ремонтируют самолеты. Об этом АТЕШ сообщил в Telegram, пишет УНН.

Наш агент проник на аэродром оккупантов в Евпатории и успешно провел разведку. Было обнаружено: ЗРПК 96К6 "Панцирь", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12, - говорится в сообщении.

Детали

По имеющейся информации на данном объекте проводятся ремонтные работы некоторых бортов. Также установлено отсутствие постоянной охраны всей территории.

Координаты: 45.217859, 33.391138

Напомним

На фоне масштабных потерь оккупантов на фронте российское командование перебрасывает новые силы в оккупированный Крым.

Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр