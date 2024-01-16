"АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории

российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом в Telegram сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

"АТЕШ" фиксирует подготовку оккупантов к боям в Евпатории, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизаны "АТЕШ" фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе.

Сводятся:

Огневые точки на строительных объектах, находящихся на береговой линии;

Долговременные огневые точки (ДОТ);

Секретные позиции;

"зубы дракона" с проволокой. Фортификации строятся вокруг города и его границ.

Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш на юге от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории возле залива Донузлав.

Напомним

Как ранее писал УНН, партизаны движения "АТЕШ" проникли и провели разведку на аэродроме во временно оккупированной Евпатории, где российские захватчики ремонтируют самолеты.

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