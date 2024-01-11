Партизаны "АТЕШ" анонсировали диверсии на российские ВКС

Партизаны "АТЕШ" " провели разведку военной части ВКС недалеко от москвы, и анонсировали диверсии на российские военно-космические силы. Об этом они написали в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Мы продолжаем разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб Военно-космическим силам россии. Дальше по этой части вас ждёт интересное развитие событий. – намекнули партизаны.

Детали

Согласно информации от АТЕШ" их агенты смогли разведать военную часть №28289, находящуюся в подмосковном поселке городского типа Ногинск-9.

Отмечается, что это 145-й Центр контроля космического пространства, который скорее всего отвечает за воздушное пространство российской столицы.

По данным "АТЕШ" все КПП территории военной части охранялось вооружёнными нарядами и вдоль забора выставлен караул.

Очень охраняемый объект не последней важности. - резюмировали партизаны.

АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты

Напомним

Ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" проникли в главный центр предупреждений о ракетном нападении в Московской области в деревне Тимоново. "АТЕШ" также неоднозначно намекнули на то, что в скором времени стоит ждать новостей из Тимоново.