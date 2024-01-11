Партизани "АТЕШ" анонсували диверсії на російські ПКС
Київ • УНН
Партизани АТЕШ провели розвідку підмосковного підрозділу Повітряно-космічних сил Росії, сигналізуючи про можливі диверсійні плани.
Партизани "АТЕШ" " провели розвідку військової частини ВКС недалеко від Москви, і анонсували диверсії на російські військово-космічні сили. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Ми продовжуємо розвідку і пошук способів завдати максимальної шкоди Військово-космічним силам Росії. Далі в цій частині на вас чекає цікавий розвиток подій.
Деталі
Згідно з інформацією від "АТЕШ", їхні агенти змогли розвідати військову частину №28289, що розташована в підмосковному селищі міського типу Ногінськ-9.
Зазначається, що це 145-й Центр контролю космічного простору, який найімовірніше відповідає за повітряний простір російської столиці.
За даними "АТЕШ", усі КПП території військової частини охороняли озброєні наряди, а вздовж паркану виставлено варту.
Дуже охоронюваний об'єкт не останньої важливості.
АТЕШ провели розвідку на аеродромі в Євпаторії, де окупанти ремонтують літаки11.01.2024, 11:10 • 26504 перегляди
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Раніше повідомлялося, що партизани "АТЕШ" проникли в головний центр попереджень про ракетний напад у Московській області в селі Тимоново. "АТЕШ" також неоднозначно натякнули на те, що незабаром варто чекати новин із Тимоново.