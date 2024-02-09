Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  156041 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182927 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187177 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200634 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  244018 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  260034 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235106 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

Партизаны провели разведку российских складов боеприпасов в оккупированном Крыму и обнаружили, что они делят боеприпасы и перевозят их в другие воинские части.

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Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест

Независимые кандидаты, поддерживающие бывшего премьер-министра Имрана Хана, получили большинство мест на выборах в Пакистане.

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На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест

Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине

Законодатели стран Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность задержками в предоставлении военной помощи Украине со стороны США и призвали к более четкой американской стратегии противодействия российской агрессии.

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Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине

Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

Польские фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу Медыка-Шегини с польской стороны, остановив движение в обоих направлениях, около 100 человек и 50 транспортных средств в знак протеста.

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Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

Гамбургский банк подозревают в финансировании проиранских террористов, в том числе "Хезболлы" и йеменских хуситов

Небольшой немецкий банк мог быть центром подпольной финансовой сети, на которую годами полагался Иран, чтобы финансировать террористические группировки на Ближнем Востоке, в том числе "Хезболлу" в Ливане и йеменских хуситов, утверждают представители двух западных разведывательных служб.

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Гамбургский банк подозревают в финансировании проиранских террористов, в том числе "Хезболлы" и йеменских хуситов

"Украине нужна вся наша поддержка": Шольц направил месседж сенаторам в США

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с американскими сенаторами от обеих партий во время своего визита в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.

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"Украине нужна вся наша поддержка": Шольц направил месседж сенаторам в США

Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

Почти неповрежденный российский беспилотник был обнаружен взрывотехниками в Днепропетровской области.

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Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка

Более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка было доставлено в Украину для проведения плановых прививок в 2024 году.

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В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка

Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.

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Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации сообщил, что пока российские оккупанты находятся на подступах к Авдеевке Донецкой области, украинские военные мужественно сдерживают их и отбивают атаки.

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Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш