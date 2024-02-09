Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

Украинские партизаны разведали склады боеприпасов черноморского флота россии в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В частности, партизанам удалось исследовать склады 758 центра материально-технического обеспечения ЧФ России возле н.п. Наумовка Сакского района.

Территория большая и хорошо охраняется, по всему периметру ходят патрули, так же стоят вышки с часовыми. Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных судах оккупантов. Координаты объекта: 45.321388, 33.660943 - резюмировали представители движения "АТЕШ".

"АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории

Дополнение

В "АТЕШ" отметили, что россияне разделяют скопления боеприпасов. Кроме того, партизаны зафиксировали, как оккупанты грузят с этого склада боеприпасы и везут их в другие воинские части.

Напомним

Партизаны выяснили, что военные корабли рф, с которых оккупанты обстреливают Украину, держат в бухте Новороссийска.