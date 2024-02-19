росіяни використовують цивільні аеродроми в сочі для військової авіації - "АТЕШ"

російські військові почали використовувати цивільні аеропорти в сочі для розміщення там бойової авіації. Про це повідомляють партизани з підпільного руху "АТЕШ", пише УНН.

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Партизани кажуть, що зафіксували розміщення військової авіації на цивільному летовищі.

Наші агенти на постійній основі фіксують переміщення авіації рашистів та використання ними цивільних аеродромів. На цей раз ми звернули увагу на аеропорт Сочі, який використовується у військових цілях