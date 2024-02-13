Партизани виявили ППО у московській області: комплекс на бойовому чергуванні
Київ • УНН
Партизани Атеша виявили активний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска", розгорнутий у підмосковному селі.
У рф партизани "Атеш" виявили розміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска", який перебуває на бойовому чергуванні, передає УНН.
"Наш агент виявив розміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска", що знаходиться в селищі Іллінське-Усово, Московської області. Комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні. Координати: 55.7739656, 37.2252980", - йдеться у повідомленні.
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За даними "Атеш", противник продовжує збільшувати протиповітряну оборону в глибині росії.
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"У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х 20 століття. Причина - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів розміщення коштів ППО противника", - йдеться у повідомленні.