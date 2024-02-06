С-400 у москві: "АТЕШ" виявив дислокацію дивізіону ППО у столиці рф
Київ • УНН
Українські партизани під час розвідки виявили зенітно-ракетні комплекси С-400, розгорнуті у тимірязівському районі москви.
Партизани провели розвідку бази військової частини та виявили дислокацію частини ППО у тимірязівському районі москви. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, станції радіолокації та універсальні вежі до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 "Тріумф".
Координати: 55.8398978, 37.5628480
Зазначається, що росіяни продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу москви, тоді як їх критично не вистачає на фронті. Ймовірно, вони служать для прикриття пунктів управління стратегічного значення.
Нагадаємо
Українські партизани провели розвідку під москвою і виявили зенітно-ракетні комплекси С-400 і радіолокаційні станції, розміщені біля станції метро "білокам'яна".
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