"АТЕШ" веде розвідку за 13-м судноремонтним заводом у Севастополі, який займається комплексним ремонтом судів усіх рангів
Київ • УНН
Партизани «АТЕШ» ведуть спостереження за ремонтними роботами на кількох кораблях чорноморського флоту росії на суднобудівному заводі в окупованому Севастополі.
Партизани руху ведуть спостереження за 13-м судноремонтним заводом чорноморського флоту, що розташований у Кілен-бухті у тимчасово окупованому Севастополі. Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що не підприємство є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом судів усіх рангів, від фрегатів до малих десантних кораблів.
Координати: 44.610753, 33.559730.
Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України.
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