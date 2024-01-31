"АТЕШ" веде розвідку за 13-м судноремонтним заводом у Севастополі, який займається комплексним ремонтом судів усіх рангів

ukenru
29 березня, 19:41 • 41671 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94963 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115061 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116912 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232146 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156686 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147289 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133172 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121718 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112873 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44316 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33119 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31525 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33735 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30652 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232141 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385459 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440633 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449006 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115057 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130613 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124811 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98750 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107893 перегляди
Актуальне
"АТЕШ" веде розвідку за 13-м судноремонтним заводом у Севастополі, який займається комплексним ремонтом судів усіх рангів

"АТЕШ" веде розвідку за 13-м судноремонтним заводом у Севастополі, який займається комплексним ремонтом судів усіх рангів

Київ • УНН

 • 27757 перегляди

Партизани «АТЕШ» ведуть спостереження за ремонтними роботами на кількох кораблях чорноморського флоту росії на суднобудівному заводі в окупованому Севастополі.

Партизани руху ведуть спостереження за 13-м судноремонтним заводом чорноморського флоту, що розташований у Кілен-бухті у тимчасово окупованому Севастополі. Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що не підприємство є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом судів усіх рангів, від фрегатів до малих десантних кораблів.

Координати: 44.610753, 33.559730.

Image

Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України.

Нагадаємо

Партизани руху проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки.

Агенти "АТЕШ" проникли в російський ракетний центр09.01.24, 22:12 • 32027 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
sevastopolСевастополь
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37