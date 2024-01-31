"АТЕШ" веде розвідку за 13-м судноремонтним заводом у Севастополі, який займається комплексним ремонтом судів усіх рангів

Партизани руху ведуть спостереження за 13-м судноремонтним заводом чорноморського флоту, що розташований у Кілен-бухті у тимчасово окупованому Севастополі. Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Про це АТЕШ повідомив у Telegram, пише УНН.

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Зазначається, що не підприємство є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом судів усіх рангів, від фрегатів до малих десантних кораблів.

Координати: 44.610753, 33.559730.

Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чф рф. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України.

Нагадаємо

Партизани руху проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки.

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