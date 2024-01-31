"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.

Партизаны движения ведут наблюдение за 13-м судоремонтным заводом черноморского флота, который расположен в Килен-бухте во временно оккупированном Севастополе. Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей чф рф. Об этом АТЕШ сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что не предприятие является стратегическим объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов, от фрегатов до малых десантных кораблей.

Координаты: 44.610753, 33.559730.

Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей чф рф. Вероятно, восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины.

Напомним

Партизаны движения проникли и провели разведку на аэродроме во временно оккупированной Евпатории, где российские захватчики ремонтируют самолеты.

Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр