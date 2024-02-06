С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф

Партизаны провели разведку базы воинской части и обнаружили дислокацию части ПВО в тимирязевском районе москвы. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, станции радиолокации и универсальные башни к ним. Предположительно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф".

Координаты: 55.8398978, 37.5628480

Отмечается, что россияне продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу москвы, тогда как их критически не хватает на фронте. Вероятно, они служат для прикрытия пунктов управления стратегического значения.

Напомним

Украинские партизаны провели разведку под москвой и обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400 и радиолокационные станции, размещенные возле станции метро "белокаменная".

"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.