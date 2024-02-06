С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  119659 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  139708 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  132229 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  141599 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  250274 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  342454 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  329503 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  288796 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282113 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  230010 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ateshАтеш
Loading...
Новости по теме

С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф

Украинские партизаны во время разведки обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400, развернутые в тимирязевском районе москвы.

Война •   •  13946 просмотра
С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф

СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.

Война •   •  14972 просмотра
СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб

Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге

Общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными ударами, уже достаточно мощная и может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам.

Война •   •  21665 просмотра
Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге

Страны "Группы семи" планируют ужесточить правила импорта российской нефти

Страны G7 ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти, требуя от импортеров предоставлять подтверждение по каждому отдельному грузу, что он соответствует ценовым ограничениям, а не на период действия контрактов на транспортировку.

Новости Мира •   •  18592 просмотра
Страны "Группы семи" планируют ужесточить правила импорта российской нефти

МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

Около 100 украинских работников Запорожской атомной электростанции, оккупированной россией, отказались подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом".

Война •   •  19638 просмотра
МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю

Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, поддержанный республиканцами, который предусматривает выделение 14 миллиардов долларов помощи только Израилю, изъяв Украину из этого пакета.

Политика •   •  17564 просмотра
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю

ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

Европейская комиссия планирует начать выплаты из пакета помощи в 50 миллиардов евро, одобренного для Украины, в марте.

Экономика •   •  18180 просмотра
ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.

Новости Мира •   •  16774 просмотра
Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

россияне усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Невское и Белогоровка на Луганщине, по словам главы Луганской областной военной администрации, обстрелы ведутся почти круглосуточно.

Война •   •  18162 просмотра
Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

Российский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата на позициях воинской части в селе Заболотовка Курской области.

Криминал и ЧП •   •  16101 просмотра
В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ