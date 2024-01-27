С-400 у москві: партизани з'ясували координати системи ППО у столиці рф
Київ • УНН
Українські партизани провели розвідку під Москвою і виявили зенітно-ракетні комплекси С-400 і радіолокаційні станції, розміщені біля станції метро "Білокам'яна".
Українські партизани, виявили дислокацію систем протиповітряної оборони С-400 та різні станції радіолокацій ворога у москві. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Зазначається, що С-400 та станції радіолокацій знаходяться біля станції метро "Білокам'яна" у Богородському районі Москви. Ця територія захищена високим парканом, а по всьому периметру чергує охорона.
Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. міністерство оборони рф відібрало землю у навчально-спортивній організації
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Партизани зауважили, що через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, рашисти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.
Нагадаємо
Українські партизани провели зовнішню розвідку оборонного підприємства окупантів у московській області, де вони виробляють ракети та комплекси.