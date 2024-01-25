Українські партизани розвідали місце розробки ракет та ракетних комплексів у московській області
Київ • УНН
"АТЕШ" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у московській області, де росіяни розробляють ракети та ракетні комплекси.
Українські партизани провели зовнішню розвідку оборонного підприємства окупантів у московській області, де вони виробляють ракети та комплекси. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
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Зазначається, що агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в н.п. Корольов, московська область.
Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією,
Дана корпорація проектує та випускає ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та ін.
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