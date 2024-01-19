У військових частинах окупованого Криму військова контррозвідка рф шукає агентів "АТЕШ"
Київ • УНН
Російська контррозвідка проводить операції у військових частинах Криму, націлені на агентів партизанського АТЕШ.
Військова контррозвідка росії шукає агентів "АТЕШ" у військових частинах Криму, передає УНН.
За даними "АТЕШ", окупанти проводять контррозвідувальні заходи у низці військових частин Криму. Значну увагу фсб приділяє 810 бригаді морської піхоти в Севастополі.
"... у всіх військових контрактників вилучили смартфони. Задіюється спеціальна апаратура та програмне забезпечення для перевірки повідомлень. 2 сержантів, які відмовилися надавати свій телефон для перевірки, конвоювали на гауптвахту", - йдеться у повідомленні.
В "АТЕШ" запевняють, що їх агентів окупантам виявити не вдалося.
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