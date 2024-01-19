В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"

Военная контрразведка россии ищет агентов "АТЕШ" в воинских частях Крыма, передает УНН.

По данным "АТЕШ", оккупанты проводят контрразведывательные мероприятия в ряде воинских частей Крыма. Значительное внимание фсб уделяет 810 бригаде морской пехоты в Севастополе.

"... у всех военных контрактников изъяли смартфоны. Задействуется специальная аппаратура и программное обеспечение для проверки сообщений. 2 сержантов, которые отказались предоставлять свой телефон для проверки, конвоировали на гауптвахту", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" уверяют, что их агентов оккупантам обнаружить не удалось.

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