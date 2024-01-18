Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе, передает УНН.

"При ведении разведывательной деятельности в Севастополе наш агент сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", так же известных, как береговой ракетный комплекс "Бастион-П", - сообщает "АТЕШ".

По информации партизан, ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Кроме этого, "Бастион-П" является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс".

"Нам удалось узнать, что установки принадлежат 15 отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365). Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана СОУ. Ждем результатов" - добавили в "АТЕШ".