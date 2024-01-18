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Партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Криму

Партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 103452 перегляди

За інформацією партизанів, ракетний комплекс використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії.

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі, передає УНН.

"При веденні розвідувальної діяльності в Севастополі наш агент зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", так само відомих, як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П", - повідомляє "АТЕШ".

За інформацією партизанів, ракетний комплекс використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс".

"Нам вдалося дізнатися, що установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365). Агент простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформація передана СОУ. Чекаємо на результати" - додали в "АТЕШ".

Антоніна Туманова

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