Украинские партизаны разведали место разработки ракет и ракетных комплексов в московской области

Украинские партизаны провели внешнюю разведку оборонного предприятия оккупантов в московской области, где они производят ракеты и комплексы. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Отмечается, что агенты провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий: корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в н.п. Королев, московская область.

Мы вычислили производственные цеха, кладовые с реагентами и техникой. Также мы, наверное, знаем расположение административного корпуса со всей документацией, - говорится в сообщении.

Данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и др.

Напомним,

Партизаны "АТЕШ" проникли в ключевой российский центр предупреждения о ракетном нападении, получили секретную информацию и передали ее украинским войскам.https://unn.ua/news/ahenty-atesh-pronykly-v-rosiiskyi-raketnyi-tsentr

В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"