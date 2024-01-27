С-400 в москве: партизаны выяснили координаты системы ПВО в столице рф

Украинские партизаны, обнаружили дислокацию систем противовоздушной обороны С-400 и различные станции радиолокаций врага в Москве. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Отмечается, что С-400 и станции радиолокаций находятся возле станции метро "Белокаменная" в Богородском районе Москвы. Эта территория защищена высоким забором, а по всему периметру дежурит охрана.

Ранее эта территория была предусмотрена для развертывания дивизиона противовоздушной обороны. министерство обороны рф отобрало землю у учебно-спортивной организации - резюмировали в "АТЕШ".

В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"

Дополнение

Партизаны отметили, что из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, рашисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.

Напомним,

Украинские партизаны провели внешнюю разведку оборонного предприятия оккупантов в московской области, где они производят ракеты и комплексы.