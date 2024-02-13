Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  134945 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  164810 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  165444 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  271865 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  325865 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  269347 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  300107 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  324172 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  255826 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208912 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.

Война •   •  6535 просмотра
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз

Женщина выиграла конкурс бизнес-идей со своим проектом вяленых томатов и использовала грант для расширения производства вяленых томатов и других продуктов.

Экономика •   •  6559 просмотра
Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз

российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека

российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.

Война •   •  9065 просмотра
российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека

россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи

россия планирует провести "Всемирный фестиваль молодежи 2024" в Сочи для проведения пропаганды среди сербской молодежи и вербовки агентов для продвижения интересов России в Европе, говорится в отчете.

Новости Мира •   •  7008 просмотра
россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи

Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.

Экономика •   •  10667 просмотра
Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики

В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы

В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные жители сообщили, что в некоторых местах потрясло окна. Причина взрывов до сих пор неизвестна.

Война •   •  13068 просмотра
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы

Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины

Сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 млрд долларов, из которых более 60 млрд долларов предназначены для Украины, что, по словам президента Зеленского, добавляет уверенности и мотивации.

Война •   •  15502 просмотра
Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины

В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине было сделано редкое фото орлана-белохвоста, крупнейшего хищника в регионе.

Общество •   •  20139 просмотра
В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья

Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.

Война •   •  26556 просмотра
Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.

Политика •   •  24969 просмотра
"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине