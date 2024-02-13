Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

В рф партизаны "Атеш" обнаружили размещение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", который находится на боевом дежурстве, передает УНН.

"Наш агент обнаружил размещение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", находящегося в поселке Ильинское-Усово, Московской области. Комплекс находится в активном состоянии на боевом дежурстве. Координаты: 55.7739656, 37.2252980", - говорится в сообщении.

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По данным "Атеш", противник продолжает увеличивать противовоздушную оборону в глубине россии.

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"В ход пошли даже старые советские системы 80-х 20 века. Причина - успешные удары по военным объектам неизвестных дронов. Мы надеемся на продолжение и сообщаем операторам этих дронов размещения средств ПВО противника", - говорится в сообщении.