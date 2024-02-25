Количества танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ
Киев • УНН
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, так как часть техники была отправлена на фронт из-за нехватки в ходе неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.
По данным военного партизанского движения "АТЕШ", количество российских танков на станции Товарная в окуппированной Евпатории значительно уменьшилось. Этому причиной, как указывается в сообщении, дефицит тяжёлой техники в провальных наступательных операциях вс рф на Запорожском направлении, передает УНН.
Количество танков на станции Товарная в Евпатории значительно уменьшилось. Из-за дефицита тяжёлой техники в их провальных наступательных операция на Запорожском направлении, часть стоящих танков на станции уже поехала на фронт.
Также сообщается, что агенты "АТЕШ" смогли подпортить технику в городе.
Во время перебивания техники в городе, наши агенты сумели её подпортить и есть очень большая вероятность, что в поле она не выедет, а если и выедет, то назад уже не вернется.
Напомним
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.
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Количества танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, так как часть техники была отправлена на фронт из-за нехватки в ходе неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.
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