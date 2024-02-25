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Количества танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ

Количества танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 13:08  •  1524 просмотра

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Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, так как часть техники была отправлена на фронт из-за нехватки в ходе неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.

По данным военного партизанского движения "АТЕШ", количество российских танков на станции Товарная в окуппированной Евпатории значительно уменьшилось. Этому причиной, как указывается в сообщении, дефицит тяжёлой техники в провальных наступательных операциях вс рф на Запорожском направлении, передает УНН.

Количество танков на станции Товарная в Евпатории значительно уменьшилось. Из-за дефицита тяжёлой техники в их провальных наступательных операция на Запорожском направлении, часть стоящих танков на станции уже поехала на фронт. 

– сообщает организация в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что агенты "АТЕШ" смогли подпортить технику в городе.

Во время перебивания техники в городе, наши агенты сумели её подпортить и есть очень большая вероятность, что в поле она не выедет, а если и выедет, то назад уже не вернется.

 – информирует Telegram «АТЕШ».

Напомним

По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.

В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА25 февраля 2024, 13:00 • 2610 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Кількість танків на станції в окупованій Євпаторії зменшилася, частина техніки на фронті - АТЕШ
The number of tanks on the station in occupied Evpatoria decreased, some of the equipment at the front - ATESH
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