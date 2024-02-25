В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА

Дефицита электричества нет, Запорожская АЭС остается на одной линии - Минэнерго

Министерство энергетики Украины заявляет, что дефицита электроэнергии нет, а Запорожская АЭС продолжает питаться от одной линии электропередачи из-за сложной ситуации с безопасностью, которая препятствует доступу к ремонту другой поврежденной линии.