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В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА

В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 13:00  •  3008 просмотра

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Российские войска нанесли удар по селу Широкое Запорожского района.

Взрыв сегодня был слышен в Запорожье, российские войска нанесли удар по селу Широкое Запорожского района, сообщил в воскресенье глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"Взрыв в Запорожье", - написал сначала Федоров в Telegram.

"Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности позже", - добавил впоследствии Федоров.

Ранее

Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
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В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА

Российские войска нанесли удар по селу Широкое Запорожского района.

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