У Запоріжжі було чутно вибух, армія рф завдала удару по селу у Запорізькому районі - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по селу Широке Запорізького району.
Вибух сьогодні було чутно у Запоріжжі, російські війська завдали удару по селу Широке Запорізького району, повідомив у неділю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"Вибух у Запоріжжі", - написав спочатку Федоров у Telegram.
"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", - додав згодом Федоров.
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Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.