Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Во временно оккупированном Крыму партизаны провели разведку аэродрома Бельбек и обнаружили два российских радиолокационных комплекса 5Н87, которые следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты в ходе разведки аэродрома Бельбек обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87, которые следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО. Но, как показывает практика, советские комплексы не сильно спасают аэродром от поражения, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, возле аэродрома было обнаружено ремонтную базу, а также место стоянки военной техники.

Партизаны отметили, что более подробная информация была передана Силам обороны Украины.

Напомним

По данным военного партизанского движения "АТЕШ", количество российских танков на станции Товарная в оккупированной Евпатории значительно уменьшилось. Этому причиной, как указывается в сообщении, является дефицит тяжелой техники в провальных наступательных операциях сс рф на Запорожском направлении.