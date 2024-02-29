Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  13585 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  62789 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  130604 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  148111 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  145068 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  145057 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  141351 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  163212 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  178558 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162683 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Крымские партизаны обнаружили две российские радиолокационные станции 5Н87, которые контролируют воздушное пространство над аэродромом Бельбек.

Война •   •  1869 просмотра
Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты пенсионерам и благотворительным организациям, которые держали средства в "Конкорде".

Общество •   •  13585 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.

Война •   •  4436 просмотра
Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко

Расследование установило, что народный депутат Украины совершил смертельное ДТП, сбил пешехода, превысив скорость и нарушив правила дорожного движения на автодороге Киев-Чоп.

Криминал и ЧП •   •  2749 просмотра
Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко

От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

От депутатов в Виннице требуют дополнительных выплат из городского бюджета для винничан, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Война •   •  22856 просмотра
От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.

Война •   •  5231 просмотра
рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.

Новости Мира •   •  6445 просмотра
Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"

Турция готова принять мирные переговоры между россией и Украиной.

Война •   •  9978 просмотра
Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"

Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.

Война •   •  10474 просмотра
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?

Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34

Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Война •   •  12309 просмотра
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34