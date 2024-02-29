Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии
Киев • УНН
рф усиливает репрессии на оккупированных украинских территориях, проводя рейды, стягивая более 10 000 росгвардейцев для посещения домов и привлекая "добровольцев" для контроля над местными жителями.
На временно оккупированных территориях рф усиливает репрессии: проводит облавы в Мелитопольском районе, откомандировала 10 тыс. росгвардейцев, которые обходят дома, и привлекает "волонтеров" для контроля за "общественностью". Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В связи с незаконно проведенными "выборами" на временно оккупированных территориях российская администрация принимает решительные меры, усиливая фильтрационные меры, для обеспечения контроля над ситуацией.
Под предлогом поиска наркотиков и проверки законности хранения оружия, представители российских силовых структур начали обыски и проверки документов у местных жителей.
Кроме того кремль откомандировал более 10 тысяч росгвардейцев, которые должны сопровождать участников "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.
Также оккупанты привлекают "волонтеров" из "роты боевого братства", чтобы привлечь их к контролю за ситуацией и даже привлечь "общественность" из числа предателей и коллаборационистов.
"Выборы" в оккупации - это не привычный нам демократический процесс, а фарс, результаты которого не признает ни одна цивилизованная страна мира
кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ28 февраля 2024, 20:49 • 21567 просмотров
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии
рф усиливает репрессии на оккупированных украинских территориях, проводя рейды, стягивая более 10 000 росгвардейцев для посещения домов и привлекая "добровольцев" для контроля над местными жителями.
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