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кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 20:49  •  12853 просмотра

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российские студенты получат стипендии за участие в массовых фальсификациях во время фейковых выборов на незаконно оккупированных украинских территориях.

российские студенты получат стипендии за участие в фальсификациях во время "выборов" на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация на захваченных территориях готовится к новому этапу имитации "выборов". По предыдущему опыту "референдумов" и "местных выборов", которые не были признаны большинством местного населения, рф планирует масштабную фальсификацию результатов "выборов".

Поэтому кремль выдвинул перед местными гауляйтерами план нарисовать явку на уровне 75%, из которых 80% должны якобы проголосовать за путина.

Для имитации такой поддержки на временно оккупированные территории прибывают "волонтеры", в частности студенты российских высших учебных заведений, которым обещают выплату стипендий в случае согласия на "командировку" для участия в массовках.

Напомним

Ранее на незаконно захваченных территориях центральная избирательная комиссия рф досрочно утвердила голосование представителей вражеских сил, чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе".

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках1 февраля 2024, 15:52 • 23578 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
кремль рекрутує студентів для фальсифікацій: стипендії за участь у "виборах" на ТОТ
kremlin recruits students for fraud: scholarships for participation in the "elections" in the TOT
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кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

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