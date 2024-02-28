российские студенты получат стипендии за участие в фальсификациях во время "выборов" на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация на захваченных территориях готовится к новому этапу имитации "выборов". По предыдущему опыту "референдумов" и "местных выборов", которые не были признаны большинством местного населения, рф планирует масштабную фальсификацию результатов "выборов".

Поэтому кремль выдвинул перед местными гауляйтерами план нарисовать явку на уровне 75%, из которых 80% должны якобы проголосовать за путина.

Для имитации такой поддержки на временно оккупированные территории прибывают "волонтеры", в частности студенты российских высших учебных заведений, которым обещают выплату стипендий в случае согласия на "командировку" для участия в массовках.

Напомним

Ранее на незаконно захваченных территориях центральная избирательная комиссия рф досрочно утвердила голосование представителей вражеских сил, чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе".

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках