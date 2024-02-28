кремль рекрутує студентів для фальсифікацій: стипендії за участь у "виборах" на ТОТ
Київ • УНН
російські студенти отримають стипендії за участь у масових фальсифікаціях під час фейкових виборів на незаконно окупованих українських територіях.
російські студенти отримають стипендії за участь у фальсифікаціях під час "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Окупаційна адміністрація на загарбаних територіях готується до нового етапу імітації "виборів". За попереднім досвідом "референдумів" та "місцевих виборів", які не були визнані більшістю місцевого населення, рф планує масштабну фальсифікацію результатів "виборів".
Відтак кремль висунув перед місцевими гауляйтерами план намалювати явку на рівні 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за путіна.
Для імітації такої підтримки на тимчасово окуповані території прибувають "волонтери", зокрема студенти російських вищих навчальних закладів, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" для участі в масовках.
Нагадаємо
Раніше на незаконно загарбаних територіях центральна виборча комісія рф достроково затвердила голосування представників ворожих сил, аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі".
На виборах в ТОТ голосуватимуть російські військові, аби імітувати явку на дільницях 01.02.24, 17:52 • 25208 переглядiв