Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії
Київ • УНН
рф посилює репресії на окупованих українських територіях, проводячи рейди, стягуючи понад 10 000 росгвардійців для відвідування будинків і залучаючи "добровольців" для контролю над місцевими жителями.
На тимчасово окупованих територіях рф посилює репресії: проводить облави в Мелітопольському районі, відкомандирувала 10 тис. росгвардійців, які обходять будинки, та залучає "волонтерів" для контролю за "громадськістю". Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У зв'язку з незаконно проведеними "виборами" на тимчасово окупованих територіях російська адміністрація вживає рішучих заходів, посилюючи фільтраційні заходи, для забезпечення контролю над ситуацією.
Під приводом пошуку наркотиків та перевірки законності зберігання зброї, представники російських силових структур розпочали обшуки та перевірки документів у місцевих жителів.
Крім того кремль відкомандирував понад 10 тисяч росгвардійців, які мають супроводжувати учасників "виборчих дільниць" та обходити будинки місцевих мешканців.
Також окупанти залучають "волонтерів" з "роти бойового братерства", щоб долучити їх до контролю за ситуацією та навіть залучити "громадськість" із числа зрадників та колаборантів.
"Вибори" в окупації - це не звичний нам демократичний процес, а фарс, результати якого не визнає жодна цивілізована країна світу
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